熟悉的身影再次出現於醫院候診間。高齡82歲的楊奶奶為了治療偏頭痛，已固定看診30、40年的時間，除了治療的神經科藥物，因頭痛影響作息與心情，有時甚至需要使用身心科相關藥物輔助緩解……

30多歲的陳小姐偏頭痛再次劇烈發作，強烈的疼痛與不適讓她連番嘔吐、體液大幅流失，進而造成脫水。為了緩解，她試著吃止痛藥，然而藥物還來不及吸收，就嘩一聲地吐了出來，這次連續痛了超過72小時還無法緩解……

40歲的李先生頭痛欲裂前往急診求助，看診時主述有些發燒，測量後發現是37.2度，醫療人員擔心是腦膜炎，立即安排住院，到了病房也緊急做了腰椎穿刺，連番確認後才發現真正的肇因是偏頭痛……

症狀因人而異 頸部以上疼痛都可能肇因於偏頭痛

上述情況都是醫師臨床觀察到的偏頭痛表現。衛福部基隆醫院副院長暨台灣頭痛學會理事長陳韋達醫師表示，台灣目前約有200萬人深受偏頭痛之苦，約占總人口9.1％。

以性別區分，女男比為3：1，意即偏頭痛的族群以女性居多，特別是年輕至中年女性為大宗。主因是20至45歲期間，生理期會讓女性荷爾蒙產生週期性的波動，在高低起伏間易誘發偏頭痛。

此外，45至55歲，因生理系統準備迎接停經期，同樣會讓體內荷爾蒙變化，也是偏頭痛發作的另一類高峰。男性也在青壯年階段好發，因此階段壓力起伏較大，同樣易造成偏頭痛問題。

陳韋達提醒，偏頭痛帶來的疼痛可能出現在頸部以上的任何位置。偏頭痛的原因是大腦感覺過度敏感化，連帶讓周遭的神經、血管都受到牽連，才造成症狀因人而異，疼痛時甚至是皺眉、綁頭髮、戴眼鏡、輕微碰觸等細緻動作都會帶來痛感。

典型的偏頭痛部位是太陽穴（可能單側或雙側疼痛）、後腦杓，發生在頭部任一處較容易被民眾理解是偏頭痛，但若整個頭都在痛，或感覺痛感來自眼睛、鼻子，則常讓人誤以為頭部有腫瘤，或是青光眼、鼻竇炎等問題而延誤治療或看錯科別，因此對於頸部以上、非典型部位的疼痛仍應留心，可能是偏頭痛造成的問題。

目前醫學已可明確診療與給藥，看診並非只開立止痛藥。醫師呼籲1.即早就醫、2.規律治療，3.日常做好頭痛紀錄與管理，就能和偏頭痛和平相處。

偏頭痛須符合５個診斷標準

「如何分辨偏頭痛或其他問題？」奇美醫學中心神經內科顧問醫師暨台灣頭痛學會監事林高章指出，民眾可記住「５４３２１」這個診斷標準。

◆５：病人在就醫前有發生5次以上的頭痛。

◆４＆３：頭痛的時間至少4小時，或長達72小時（3天）。

◆２：疼痛指數不痛為0分，最痛為10分，以下4種症狀需符合2項：

①偏頭痛程度應達到中至重度（7至10分）的狀態。

②頭部單側疼痛。

③頭部博動性疼痛（覺得反覆抽痛不適）。

④運動會加劇症狀。

◆１：以下2種症狀符合1項：

①噁心或嘔吐。

②怕光或（及）怕吵。

若頭痛情況符合以上5項條件，且無其他可能病變，即可認定是偏頭痛疾病。

注意慢性偏頭痛４指標

林高章醫師補充，①若偏頭痛已持續3個月，②每月疼痛天數超過15天，③其中8天是搏動性頭痛（不需連續計算，但須符合診斷標準的痛感），④頭痛發作當天會痛4小時以上，就代表偏頭痛已進入慢性化。

慢性偏頭痛雖較難完全根治，也可能發展成如三高疾病等存在一輩子的病症，然而目前的醫療已發展出可供病人與疾病共存的方案和準備。

包括早期使用的乙型阻斷劑、抗癲癇藥物（投藥劑量與治療癲癇所需的劑量相差甚遠，是作為神經穩定劑的角色）、抗憂鬱藥物預防發作之外，若達到慢性偏頭痛標準的病人，且在使用包含topiramate（妥泰、妥偏停）的三種以上藥物治療後仍無法控制疼痛，可以申請健保使用單株抗體-CGRP抑制劑（calcitonin-gene related peptide，抑鈣素基因相關肽、肉毒桿菌等注射，但須附上頭痛日記。

使用CGRP抑制劑的病人約有2成可完全緩解，其餘5至7成改善可達50～70％；但仍需每月注射1次。而肉毒桿菌需要在頭部的前中後共注射31部位，每3個月注射1次，臨床實證效果相當。

雖然有些病人因打針痛感而排斥此項治療，但若能完成，藥物生效後偏頭痛也會逐步改善。另外國外已經發展迷走神經刺激儀器，作為偏頭痛非藥物治療策略，不過此療法目前在台灣尚未核准使用。

出現2個頭痛警訊可就醫 頭痛日記、「123口訣」別忘記

若民眾想要有更簡易的偏頭痛就醫準則，陳韋達醫師建議，①若頭痛影響工作或生活；②頭痛會帶來噁心感；③頭痛時會畏光，這三項標準符合任兩項，就很可能是偏頭痛，應盡早就醫。

台灣頭痛學會目前有製作《頭痛日記》檔案放在學會官方網站供民眾使用（上網搜尋「頭痛日記」即可找到）。若就醫前能著手記錄自己的症狀與生活細節，藉由記錄發作的頻率、持續時間、症狀、位置；女性生理期的時間點；已用過的止痛藥種類與效果；日常飲食與發作的關係；做過哪些檢查與結果等資訊，越詳盡的紀錄將能為醫師診斷帶來極大幫助。

同時，台灣頭痛學會也發布「123口訣」，籲請國人：

◆每週頭痛超過「1」次應看神經內科（也就是每月頭痛4天（含）以上應就醫）。

◆止痛藥每週吃超過「2」天，代表一個月吃了超過8天藥物，有邁向慢性偏頭痛的疑慮，不得不慎。

◆運動、紓壓、服用預防性藥物，為預防偏頭痛的重要「3」招。

每週3次有氧運動，可預防偏頭痛發作？

運動可增強抗壓性，並透過自律神經的調控穩定來改善偏頭痛，目前已有不少研究探討有氧運動在偏頭痛之預防角色。

運動種類建議選擇自己體能適合的太極拳、游泳、跳舞、走路、慢跑、騎單車等皆可。提醒民眾，運動計畫可列於日記中，以增強規律進行的動力，建議每週至少3次有氧運動、每次30分鐘，不要想到才偶一為之。

台灣頭痛學會亦強烈推薦有氧運動為偏頭痛有效預防方式，甚至可以強化預防性藥物治療的效果。

本文作者：林稚雯

(本文摘自《大家健康雜誌》第403期)