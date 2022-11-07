星座專家唐綺陽分析11/7~11/13星座運勢，本周太陽、水星都落在天蠍，木星則落在雙魚，引動水象星座能量，能看清楚事情的真相，對於探究祕密感到興趣。到了周二，太陽、天王星對分相，再加上土星形成固定T三角，眾人開始關注經濟及生存相關議題，若遇到不按牌理出牌的人，可觀察並向其學習。
除此之外，本周水星、金星也會和木星、海王星、冥王星有相位，要重視靈感直覺，突如其來的點子很可能有機會讓命運產生變化。
星象影響：日水天蠍、木星雙魚，日天對分、固定T三角，水金及木海冥有相位
【累的：巨蟹、獅子、天秤、摩羯】
巨蟹：職場考驗應變能力，說話犀利溝通明快
獅子：為長遠規劃做準備，另一半會是貴人
天秤：工作及感情皆鬥智鬥勇，需花心思經營
摩羯：人情世故大於績效，遇到熱情積極桃花
【穩的：雙子、處女、天蠍、水瓶】
雙子：追求實事求是，用金錢處理感情問題
處女：花心力處理事務，感情上太在意對方想法
天蠍：注意溝通協調，無須多想及過度解讀
水瓶：三思再行動，與另一半討論未來遠景
【讚的：牡羊、金牛、射手、雙魚】
牡羊：遇強勁對手產生鬥志，戀愛避免過度強勢
金牛：想要掌控工作、產生疲累，感情方面須做抉擇
射手：獲得長官認同賞識，讓另一半產生距離感
雙魚：注重邏輯講究細節，走高冷路線特別迷人
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