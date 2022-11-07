64歲的流行樂壇天后瑪丹娜（Madonna）近期跟風流行－漂白眉毛，最新公開的2支影片中更綁上紅色辮子，在鏡頭前唱饒舌、擠奶、扭腰擺臀，不過粉絲並不買單，震驚她像極了「鬼娃恰吉」（Chucky），紛紛擔憂表示「她怎麼了」、「這女人瘋了」、「趕快退休吧」。

綜合英國《太陽報》（The Sun）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，國外女星與時尚圈近期流行把眉毛漂白、變成「無眉人」，包括金卡戴珊（Kim Kardashian）、貝克漢長媳妮可拉佩茲（Nicola Peltz）等都紛紛把眉毛漂淡。

People are raising eyebrows at Kim Kardashian’s new look. 👀 pic.twitter.com/5ePWxHNg2b — Entertainment Tonight (@etnow) April 30, 2021

Nicola Peltz 'loses' her eyebrows as she attends Paris Fashion Week with husband Brooklyn Beckham https://t.co/myvVeyQI93 — Manchester News MEN (@MENnewsdesk) October 2, 2022

天后瑪丹娜也跟風，9月起在短影音平台TikTok、Instagram等發布一系列無眉新造型短片，2天前的最新2支影片中，她更把新染的紅髮紮成長辮子。

其中一支影片中，她穿著透膚黑色上衣內襯蕾絲胸罩，下半身穿著黑色牛仔褲，她低著頭、對著鏡頭用力地對嘴唱饒舌歌手寶貝基姆（Baby Keem）的歌曲，由於她唱得非常用力、臉上完全沒有笑容，同時雙手又插著腰、頭擺動得相當不自然，讓部份網友驚嚇以為是「鬼娃恰吉」。

許多網友留言關心她「怎麼了？」一名網友說：「糟透了，真正的瑪丹娜怎麼了？」一名網友說，「她看起來像恰吉，發生什麼事？」

What the hell happened to madonna she's looking like chucky pic.twitter.com/yTHdYUhHnn — Sprite (@mustbetheganja5) November 4, 2022

瑪丹娜的另一支影片也不受粉絲欣賞，影片中她同樣戴著無眉、長辮子造型，上半身僅著黑色胸罩、下半身是一件洞洞網襪，她大方在鏡頭前擠奶、扭腰擺臀。

這支影片同樣引發粉絲負評，除了問她「發生什麼事」外，也有網友評論她像極了重金屬搖滾歌手瑪麗蓮曼森（Marilyn Manson）。有毒舌網友直接要她「退休」，指出眼前的女子已經不是過去欣賞的瑪丹娜，「這個女人瘋了。」