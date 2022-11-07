拜登政府對俄油祭出制裁，但魔高一尺、道高一丈，俄羅斯油商竟用「掛羊頭賣狗肉」的方法，鑽美歐制裁漏洞狂撈一筆。外媒報導，俄羅斯石油經過義大利煉油廠提煉後，產地搖身一變成為義大利，最終賣進美國加油站。值得一提的是，美國制裁俄油是針對原油，而不是成品油，因此俄羅斯石油經過加工，以汽油和其他成品油的形式流入美國。

華爾街日報報導，今年5月末，一船由俄羅斯原油煉製的汽油運至美國新澤西州的一個港口，這些汽油再被運往東海岸的許多加油站販售；此時是美國實施對俄制裁的三個月後。

報導指出，追蹤了運輸船隻、貿易數據與衛星影像等資料，梳理了俄國第二大石油公司盧克石油（Lukoil）如何將俄羅斯石油輸入美國，而不違反制裁。

盧克石油的成品油並未在美國政府的制裁名單中，歐盟對俄羅斯石油的禁運制裁也未完全生效。

盧克石油在義大利擁有西西里島煉油廠，也是歐洲第五大煉油廠，這家煉油廠加工的原油有高達93%來自俄羅斯，其他國家僅占一小部分。據制裁規定，美國煉油廠不能加工俄羅斯原油，但義大利煉油廠可以。所以經過義大利煉油廠的提煉，石油原產國立馬從俄羅斯變成義大利，以這種業界慣用的「洗產地」方法躲避制裁。

最後，一批批俄油精煉產品進入埃克森美孚和盧克石油位在新澤西州和德克薩斯州的工廠，並分銷到美國11個州的盧克石油加油站，完成對美國的石油輸入。

值得留意的是，美國230個盧克石油加油站中，大多數由美國個體特許經營商所有，而並非盧克石油公司本身。

俄羅斯石油繞了一大圈，在美國各地銷售後，美國還可將「掛著義大利產地的俄油」，再度賣往歐洲。

12月5日，歐盟對俄羅斯原油的海運禁令將生效，知情人士透露，義大利正採取行動維持盧克石油西西里島煉油廠的營運。