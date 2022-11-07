九合一大選倒數不到一個月，各縣市的市長候選人都摩拳擦掌的準備中，而首都台北更是萬眾矚目。而6日時《美麗島電子報》董事長吳子嘉就認為，現在距離選舉還有20幾天，「除非蔣萬安出大事或民進黨出大絕，否則按照這種態勢下去的話，蔣萬安應該會順利當選，整個情況就是台北市陳時中沒機會了」，引發討論。

吳子嘉6日在網路節目《董事長開講》中表示，「台北市民進黨大概已經輸掉了，不用談了」，吳子嘉認為，「除非蔣萬安出大事或民進黨出大絕，否則按照這種態勢下去的話，蔣萬安應該會順利當選」，吳子嘉也坦言，現在距離選舉還有20幾天，民進黨還有什麼爛招不知道、國民黨會出什麼錯也不知道、民眾黨會不會出怪招也不知道，「整個情況就是台北市陳時中沒機會了」。

吳子嘉也說，現在關鍵在桃園，如果桃園民進黨也輸掉的話，蔡英文就要交出黨主席，「那蔡英文交出黨主席之後，就進入賴清德時代」，不過吳子嘉也提到，「但如果桃園鄭運鵬當選，那蔡英文就不用下台，保持住黨主席的位置」，最後吳子嘉強調，「在選舉過後，就進入了2024選舉的序列，而蔡英文最不喜歡的候選人就是賴清德，所以桃園選戰很妙的決定了蔡英文是否跛腳、賴清德時代是否來臨」。