九合一大選倒數不到一個月，而台北市長候選人電視辯論會也在5日舉行，民進黨參選人陳時中、無黨籍參選人黃珊珊、國民黨參選人蔣萬安正面交鋒。而一份最新的民調則顯示，除了這場台北市長辯論會，有28.8％的民眾認為「桃園市」也需要辦一場市長候選人辯論會，引發討論。

入口網站《Yahoo奇摩》5日起進行網路民調，針對「最期待接下來哪場縣市首長選舉辯論／政見發表會？」，台灣民眾對這件事情的看法，截至6日23時，已有約4.5萬人參與投票，結果顯示，有19.5％的民眾認為是11月12日的「高雄市」市長辯論會、14.5％的民眾認為是11月14日的「新北市」市長辯論會、28.2％的民眾認為是11月15日的「桃園市」市長辯論會、6.8％的民眾認為是11月15日的「台中市」市長辯論會、6.4％的民眾認為是11月16日的「台南市」市長辯論會、也有6.4％的民眾認為是「其他縣市」、還有11.5％的民眾則是「沒興趣收看辯論會」，最後則有6.7％的民眾「不知道／沒意見」。

而該份民調也調查了「看完電視辯論會，你的投票意向有改變嗎？」的民意，結果顯示，有8.3％的民眾會「有所改變」、有7.9％的民眾「可能改變」、有70.5％的民眾「不會改變」、有8.7％的民眾「並未收看辯論會」、有4.6％的民眾則是「不知道／沒意見」。