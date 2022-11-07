台北市長選戰激烈，國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊三強鼎立，究竟誰會是下任台北市長？對此，YouTuber「木炭」6日就在台北市有著「選情章魚哥」天玉里進行50票的街頭民調，結果顯示，陳時中拿到14票、黃珊珊16票、蔣萬安20票，木炭更詳細分析「真正是天玉里里民的票數，陳時中取得9票、黃珊珊5票、蔣萬安9票」，引發討論。

YouTuber木炭6日在YouTube頻道上上傳「章魚哥天玉里準確度最高的里會怎麼投票呢？陳時中vs黃珊珊vs蔣萬安」的街頭民調，同時也列出陳時中、黃珊珊、蔣萬安等3個選項，詢問在天玉里的民眾「3位候選人比較支持哪位？」而在街訪中，有力挺陳時中民眾表示「我是覺得疫情的時候他做得很好」、「我覺得做事有責任感，他在做衛福部長的時候不眠不休，然後認真的為這個國家在做事情」、「我覺得他做得很好啊，那時候＋0的感動忘了嗎？」、「對陳時中比較熟悉」。

力挺蔣萬安的民眾則認為，「年輕有為」、「我投蔣萬安，因為比較年輕，讓年輕人來做事比較好」、「蔣萬安加一」、「我覺得形象問題和辦事能力很重要，因為畢竟他已經擔任好幾屆的立委了，所以我覺得他做事很棒」、「蔣萬安的想法比較接近全台北市的市民的想法」、「民進黨這幾年真的是很不講理，所以一定要讓他們下來一次」。

力挺黃珊珊的民眾則表示，「因為黃珊珊比較有經驗會做事吧」、「黃珊珊是現有的副市長啊」、「因為她當議員很久了，我覺得她當市長的話會有很多政務很熟悉，可以無縫接軌」、「選黃珊珊，因為至少是現在的市府團隊，政策應該會有延續性」、「黃珊珊比較有作為」、「黃珊珊比較有市政經驗」。