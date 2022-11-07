「HOTEL COZZI和逸飯店‧高雄中山館」個人外帶套餐「勃根地紅酒燉牛頰肉」880元。（柯宗緯翻攝）

感恩節將至，和逸飯店‧高雄中山館Cozzi THE Roof餐廳推出應景的火雞大餐，即日起至12月25日「爐烤火雞禮籃」外帶套組熱賣中，每組3600元，火雞大餐適合4、5人共享，必須前3天預定。另也推出個人外帶套餐「葡萄牙燉烤羊膝」及「勃根地紅酒燉牛頰肉」，饕客們免出國就能輕鬆在家品嚐異國風味。

業者指出，「爐烤火雞禮籃」主廚嚴選約6公斤的火雞填入新鮮時蔬與義式香料，透過多時醃製及低溫悶烤讓甜味與香氣滲透入火雞肉中，將表皮烘烤的金黃酥脆，淋上熟煮火雞時所流出的肉汁，味道濃郁可口。搭配經典佳節菜餚，里昂式炒洋芋、燻雞肉花園沙拉、手工南瓜派及法國長棍麵包、佐上紅酒醬汁及酸甜解膩的蔓越莓醬汁。餐點需提前3天預訂，提領時段為11月20日至12月25日每日下午2時30分至下午6時。

此外，Cozzi THE Roof餐廳推出全新個人外帶套餐，「葡萄牙燉烤羊膝」套餐880元，使用肉質緊實、富含豐富膠質的羊膝，將多種香料調味均勻包覆醃漬入味48小時，加入各式調味蔬菜及蕃茄醬汁，口感鬆軟多汁。法國經典名菜「勃根地紅酒燉牛頰肉」套餐880元，牛頰肉浸泡於紅酒及月桂葉、西芹、普羅旺斯等香料，再裹上鹽巴胡椒下鍋煎至金黃後燉煮，讓牛肉酥爛鮮美而不肥膩。提供客人來電預約外帶或線上商城下單提領，線上商城一指下單：https://shop.cathayhotel.com.tw/