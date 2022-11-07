在泰國Siam球場舉行的2022亞太女子業餘高球錦標賽第4輪，台灣台北市和平高中高三業餘球員黃亭瑄展現精彩球技，第4輪後來居上，以6鳥、3柏忌、69桿(-3)繳卡，以累計低於標準桿11桿的277桿勇奪后冠，中華高協表示，黃亭瑄是我國業餘女子高球選手首位在這項賽事奪冠的球員，就讀美國奧勒岡大學的盧昕妤，也以69桿完賽、累計282桿獲得第6名。

黃亭瑄前三輪與其他3名選手並列第一，但決勝輪開局略顯不穩，第1和第4洞都吞下柏忌，加上同組出發的地主選手翁特薇拉（Natthakritta Vongtaveelap）第2、3洞博蒂、老鷹連發，黃亭瑄一度落後到4桿、退居第3，直到第8洞才抓下這回合第1隻博蒂，表現也回穩。

第8洞到第15洞，黃亭瑄在這8洞中抓下5隻博蒂，大演翻轉戰局，最後一洞黃亭瑄乘勝追擊，抓下個人在決勝輪的第6隻小鳥，以69桿完賽，合計277桿，2桿之差力克競爭對手翁特薇拉獲得冠軍，也寫下我國業餘高球女將空前的勝利。

中華隊教練李瑞慧表示，第12洞短洞黃亭瑄開球雖掉入沙坑，但是切桿完美，直接上果嶺進洞抓博蒂，讓她信心大增，「翁特薇拉第11洞抓鳥後，領先4桿，但黃亭瑄第12洞的高難度抓鳥，加上翁特薇拉柏忌，雙方僅差2桿，也形成氣勢逆轉轉捩點，第14、15洞黃亭瑄又連續抓鳥追平桿數，給對手造成莫大的心理壓力，結果在第16洞柏忌作收，退出領先。」

黃亭瑄在年初的杭州亞運國手選拔賽獲得女子總冠軍，取得亞運參賽資格，但因新冠疫情攪局，亞運延到明年才進行，如今在亞太女子業餘高球錦標賽風光奪冠，可獲邀參加2023年英國女子公開賽、法國愛維養女子高球錦標賽、韓亞銀女子高球錦標賽等3項職業賽及美國奧古斯塔國家女子業餘錦標賽。

此外，黃亭瑄今年在國際賽成績亮眼，包括5月泰后盃亞太女子高球隊際錦標賽贏得個人賽季軍、團體賽第5，7月在美國北與南青少年業餘高球錦標賽進帳女子冠軍，8月在世界盃女子業餘錦標賽獲團體第6，上個月在世界青少女高球錦標賽，獲個人第4、團體季軍，是備受期待的高球新星。