昨天親子同樂會活動，原本侯友宜與國民黨台北市長候選人蔣萬安、基隆市長候選人謝國樑要要再度同台，雖侯主動等候，但因蔣塞車遲到，最後兩人僅在台下致意後，侯即離開，沒有成功同台。（周志豪攝）

新北市長侯友宜昨天傍晚再跨縣市，為台北市議員游淑慧與徐巧芯聯合主辦的親子同樂會站台。但現場配合魔術師表演時，卻因其中台幣1000元紙鈔變不見橋段，恐讓侯涉毀損國幣罪，讓侯一度微慍，質疑魔術師是不是對手派來的？

侯友宜昨天出席游淑慧與徐巧芯舉辦的活動時，應邀配合變魔術。魔術師再向現場民眾借1000元紙鈔後，詢問侯借錢民眾與侯，若錢可以變大，希望可以拿回多少，侯與該民眾短暫詢問後，回以那當然愈多愈好，最後目標訂在10萬元。

魔術師隨即要侯友宜一手拿著一個未開封的麵包，一手拿打火機等候。之後魔術師將1000元紙鈔裝入一個小紙袋中後，要侯拿打火機烤一烤，讓錢膨脹。配合演出的侯不疑有他，隨即打起火烤小紙團，沒想到紙團瞬間燒毀。

魔術師這時竟還問侯友宜怎麼辦？侯隨即緊張大喊「毀損國幣」。魔術師隨即揶揄，「對這是違法的，我們要釐清一下，錢是民眾的，燒的是侯市長」，一番說詞當場讓侯微慍，直斥「欸，你陷害我，你要讓我不當選？」

魔術師嘗試解釋，侯友宜再以台語連珠炮質疑，「你是要讓我不要當選就對了？」並問「你是不是對手派來的？我勒」，過程中還一度咬字不清連番質問，難掩緊張與不滿。

魔術師再開玩笑「投資理財有賺有賠」，並問侯友宜與借出千元紙鈔民眾「10萬元沒有，1000元變回來好不好？」侯再質問，「我現在很在乎我的名聲你知道吧，你只要把那1000元原原本本給我變回來，我毀損國幣我就馬上被人家抓去關」。

眼看氣氛緊張，魔術師嘗試收尾，再問侯友宜，「麵包是不是在你手上？」侯不滿回應「對啊」。魔術師要侯「撕開包裝不要碰麵包」，侯不滿反問「為什麼？」魔術師又開玩笑說「因為會有腸病毒」，隨即空手從麵包中挖出原本的千元紙鈔。

看到千元紙鈔回歸，活動主持人、國民黨副發言人郭音蘭趕緊打圓場表示，「錢回來了、錢回來了，市長不要緊張」。

侯友宜確認該張千元紙鈔號碼與之前那張一致後，也鬆口氣以台語對魔術師說「好家在、好家在，不然我這下不用選了，你知道嗎？」魔術師則回以「我們是清白的，魔術都會帶點緊張趣味」化解尷尬。

不過昨天的親子同樂會活動，原本侯友宜與國民黨台北市長候選人蔣萬安、基隆市長候選人謝國樑要要再度同台，侯與蔣表定均為下午5時15分到，侯雖提前至5時左右就到，但致詞與魔術表演結束已逾15分，但仍主動表達等蔣意願。

也因蔣萬安遲到，活動為了等蔣，還情商謝國樑二度致詞，讓謝尷尬的在舞台上說「我都不知道要繼續講什麼」。而此時侯友宜已轉至舞台下枯等到25分，最後才因要趕下個行程動身離開，還被主辦單位邊送邊聊約1分多鐘。

最後在侯友宜要至座車前，蔣萬安於27分終於抵達，遲到12分鐘，現場的人趕緊大喊到了，侯才又尷尬地走回蔣萬安下車處，匆促與蔣握手後，即趕赴下個行程，沒有再上台與蔣同台。