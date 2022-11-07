英國國際貿易部主責貿易政策的副大臣韓斯7日起訪問台灣兩天，將與經濟部政務次長陳正祺共同主持第25屆台英經貿對話，並晉見總統蔡英文。

韓斯（Greg Hands）並會與行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花、數位發展部長唐鳳、國家發展委員會主任委員龔明鑫、行政院政務委員鄧振中進行會晤。

這是2020年初全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，台灣與英國首度以實體形式舉行一年一度的雙邊經貿對話。

英國國際貿易部表示，韓斯將試圖與台灣方面解決可見於金融科技、食品飲料、藥品等領域的貿易障礙，推廣英國的離岸風電、氫能、電動交通工具等專業，擴大英國對台灣的出口與投資，並加強台英在綠色貿易與供應鏈的合作。

國際貿易部指出，台灣擁有進步、高科技經濟，國內生產毛額（GDP）超過7700億美元（約新台幣24兆6500億元），過去30年平均經濟成長率高達4%，且積極倡議自由、公平貿易，台灣是英國的重要經貿夥伴，韓斯親自訪台即顯示英方對強化台英經貿連結的決心。

曾數次訪台的韓斯說，他於1991年首次訪問台灣，欣見台灣31年來的經濟成長。強化與台灣的貿易往來符合英國脫離歐盟後的「向印太傾斜」政策。

英國外交部3日發布一項今年6至7月針對在台英國企業的意見調查，結果顯示88%受訪企業對未來3年在台營運前景感到樂觀，逾70%對台灣經濟未來1至3年的表現看法正面，英國企業預計在台灣擴大投資的項目包括再生能源、鐵道建設、半導體、量子科技、醫藥保健、數據科技、金融、教育。

英國官方統計數據顯示，台英雙邊貿易總額去年超過83億英鎊（約新台幣3020億元），達歷史新高，過去兩年的增長幅度高達14%，其中英國對台出口成長率為12%。

國際貿易部指出，在台英經貿對話會議期間，英國創新局（Innovate UK）將與台灣的經濟部簽署備忘錄，以強化科技與創新合作，內容包括至2025年止投入500萬英鎊在台灣發展創新計畫。

訪台期間，韓斯也將造訪有超過10家英國企業參與打造的海能風電（Formosa 2）離岸風力發電場。（編輯：陳彥鈞）1111107