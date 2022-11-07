BWF超級300系列德國海露羽球公開賽，最後壓軸的男單決賽，由台灣一哥周天成對上印尼金廷（Anthony Sinisuka Ginting），兩位世界前十男單打滿3局，第3局周天成在16比20落後、對手擁有4個賽末點下再度展現頑強鬥志，連連擊出好球、連贏4分救回，可惜最後面臨關鍵爭議分稍微影響心情，最終周天成21比18、11比21、22比24飲恨，未能進帳本季第2冠。

第3局最後「丟士」，每一分對雙方都很重要，關鍵時刻金廷得分，23比22領先、再度取得賽末點，不過周天成認為這一分有問題，向裁判抗議未獲採納，這一分仍是金廷拿下，從轉播畫面看來，周天成對於這一分的判決似乎難以接受，但比賽仍得繼續進行，一旁周天成的物理治療師「高姐」高敏珊也努力鼓勵，要讓周天成趕快放下那一分，不過周天成看來還是有點耿耿於懷，金廷拿下獲勝的分數，讓這場歷時76分鐘的對抗畫下句點。

包括這一站決賽，周天成本季4度晉級到BWF賽事冠軍戰，在台北羽球公開賽留下金牌，印尼大師賽、日本公開賽及德國公開賽都屈居亞軍，生涯與金廷交手14次，周天成6勝8負略居下風。