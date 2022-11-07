【愛傳媒蔡詩萍專欄】雖然我寫了一篇關於我坐在屏東火車站，記下這人生第一次在這兒搭車的難得經驗。但老文青的我，還是忍不住要囉嗦兩句：火車站廁所裡的提示文字，真的，真的，不通啊！不是馬桶不通喔，是文字不通啦！

請看：「要上乾淨的廁所 先乾淨地上廁所」

看官們，是不是哪裡怪怪的？！我當然懂它的意思，要上乾淨的廁所，就請靠近小便池，讓地面維持乾淨。但文字不應該這樣不通順吧！什麼叫「地上廁所」？難道相對有「天上廁所」嗎？

臉書友有的認為，第二句裡的斷句，應該是「乾淨地 上廁所」，但還是怪怪，有人上廁所「不乾淨」嗎？

還是不通。我是老文青，你說我有潔癖也罷，說我好為人師亦可，反正我就是在廁所徘徊了好一會，就是不能接受這樣的文字，但總不能跑去站長室，敲敲門，對站長投訴吧？

他或她（我不知道站長是男是女）搞不好會想：蔡老先生你嘛行行好，不就尿個尿，你挑剔什麼啊！所以我只好自己在臉書上貼出來，自己修改修改，讓自己開心。我的改法是：上句不變，但下句要改。

「要上乾淨的廁所 先乾淨廁所地上」。再不然咧，可另外試試這句：「要上乾淨的廁所 廁所地上先乾淨」

各位看官，會不會覺得，這兩句，都比原來的句子再通順些呢？！啊真是不好意思，打攪各位上廁所的心情啦。還好，我是在火車離開屏東火車站才發文的，不會被站長下令「沿路追殺」「不准尿尿」吧！？呵呵。

作者為知名作家

照片來源：作者提供。

●經授權刊載，原文分享於作者臉書。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。