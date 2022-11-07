國道1號南向汐止交流道近日因邊坡坍方封閉，在多日進行搶通下，今晨3點半已全線開放通車，比原來預定時間6時提早2.5小時，不過汐止南下出口集散道及匝道部分目前還在持續搶修，邊坡永久性工程則約需6個月，高公局也提醒周邊民眾提早改道行駛。

高公局發布新聞稿指出，國道1號南向10k-汐止交流道南向出口集散道上方邊坡於11月1日上午11時21分滑落，搶修時又於11月2日下午6時50分第二次滑落，高速公路局北區養護工程分局全力動員各式機具戮力趕工，11/4上午6時已完成一階段南下主線內車道開放通行，今日(11/7)凌晨再完成主線外車道搶通，並於3時30分起南下二車道全線開放通車。

高公局也指出，因搶修集散道期間，勢必影響交通，建議用路人提早改道行駛。

基隆、八堵地區車輛欲往國道3號，可由基金交流道駛入或直接行駛台62快速道路接瑪東系統駛入。

汐止地區南向由國1汐止交流道或國3新台五路交流道駛入國3。

國道1號南向往汐止、南港方向車輛，可提前於五堵交流道駛出利用地方道路(台5甲)。

高公局搶修進度和交通路況可至交通局網站或高公局網站查詢最新路況訊息。