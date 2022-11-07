系統電子（5309）10月合併營收為3.15億元，年增42.4%，為因應出貨需求，系統電TPMS（胎壓偵測器）目前設有3條全自動化線，以及半自動化線產量，以整體生產量來看，整年可高達約1500萬顆以上的產量。

根據汽車行業數據預測公司AutoForecast Solutions截至9月4日的最新數據指出，今年全球汽車市場累計減產量約為315.61萬輛，累積至年底減產量將有可能攀升至399.51萬輛。

儘管這波車市衝擊不小，由於系統電的主要客戶群仍然呈現穩定成長，TPMS（胎壓偵測器）整體的出貨量未減反增，大幅成長40%以上，成為推升系統電營運的助力，受惠於客戶端進入出貨旺季高峰期及IPC量產出貨注挹，系統電10月合併營收達3.15億元，年增42.4%，創下單月歷史新高，累計前10月合併營收為28.03億元，年成長41.45%。

為應付龐大出貨需求，系統電的TPMS目前設有三條全自動化線，以及半自動化線的產量，以整體的生產量來看，整年就可高達約1500萬顆以上的產量。

此外，系統電也放眼高端市場，同步提升在RF及藍芽TPMS的專利技術，強化實力的同時也能有效做出市場差異，目前系統電擁有TPM達上百個有效專利，技術競爭力成為系統電成功超越其他同業的重要因素之一。