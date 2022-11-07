汎銓科技(6830)前3季每股盈餘為4.27元，為歷年同期新高，汎銓表示，第4季起新進人員已陸續下至生產產線，並搭配陸續到位最先進分析設備，各營運據點產能擴充順利，看好全球各國扶植半導體產業自主化趨勢明確，樂觀看待2023年業績穩定成長趨勢。

由於旗下材料分析(MA)業務動能保持強勁力道，尤其在半導體產業相關客戶高委案需求，汎銓積極拉升兩岸整體檢測量能、優化檢測分析效率，汎銓第3季合併營收4.58億元、單季毛利率42%、稅前盈餘1.12億元、稅後盈餘7801萬元，分別季增9%、31%、35%，為單季新高，累計前3季合併營收達12.54億元、稅前盈餘2.57億元、稅後盈餘1.79億元，每股盈餘達4.27元，亦創歷年同期新高。

汎銓表示，由於半導體相關客戶持續加大先進製程研發投入計畫不變，帶動今年營運呈現逐季成長，尤其公司業務著重於高競爭利基之材料分析(MA)領域，占整體營收比重保持8成以上水準，加上近年完成兩岸地區檢測分析技術、產能、專業人力等佈局，隨著整體規模放大，創造整體獲利結構更為強勁挹注。

展望第4季，汎銓持審慎樂觀看法，汎銓表示，今年前3季已順利招募新進人員，輔以汎銓獨特教育訓練機制以符合客戶品質要求，第4季起新進人員已陸續下至生產產線，並搭配陸續到位最先進分析設備，各營運據點產能擴充順利，看好全球各國扶植半導體產業自主化趨勢明確，而汎銓主要營收大多來自以台灣先進製程材料分析市場為主，較不受美國晶片管制禁令影響，樂觀看待2023年業績穩定成長。