南韓女星Krystal（鄭秀晶）是女團f(x)出身，擁有一張厭世美顏，近年來轉戰戲劇圈後，代表作有演《機智牢房生活》、《Player》等韓劇，精湛演技備受肯定。看似高貴冷豔的鄭秀晶其實私下相當寵粉，近日有粉絲曬出在火鍋在偶遇她的認證照，向前簡單打個招呼後，沒想到她竟偷偷地幫忙買單，引起大批網友們的讚賞。

有個粉絲在推特上透露自己被請客的過程，在火鍋店巧遇Krystal，只見她頭上戴著咖啡色鴨舌帽，雖然穿著休閒但還是難掩明星氣質，粉絲認出後，寫了一張滿滿的紙條表達對Krystal的喜歡，再拿給對方後，繼續享用自己的火鍋，沒想到火鍋店店員告知粉絲，有人已經幫她結帳了，這時粉絲才意會到結帳人是Krystal，直呼：「我這是吃了鄭秀晶買的飯嗎？？？」。

221106 Bir hayran, Krystal'i restoranda görmüş ve ona bir not/mektup vermiş. Ve daha sonra garson hayrana Krystal'in onun masası için zaten ödeme yaptığını söylemiş.#Krystal #JungSoojung #크리스탈 #정수정 pic.twitter.com/qSmDzCOqbt — Krystal Jung Turkey (@KrystalJungTr) November 6, 2022

此外，該名粉絲還秀出自己當天的消費明細，總共吃了9萬韓元（約台幣2千多），這個寵粉舉動立即傳遍各大社群平台，引發熱烈的討論，有眼尖的網友發現粉絲與Krystal光顧的似乎是知名火鍋品牌「海底撈」，紛紛表達羨慕之情，留言大讚「偷偷幫粉絲買單然後走掉，是要帥死誰」、「除了羨慕我還能說什麼」、「漂亮的姐姐請吃飯」、「偶遇就算了還被請客...」。