今天是24節氣中的「立冬」，卻沒什麼冬天的冷冽感，隨著東北季風減弱，氣溫逐日攀升，中南部高溫重返30度以上，早晚偏涼。接下來天氣一天比一天好，僅局部地區仍有小範圍降雨。周四東北季風略增強，迎風面有短暫雨。

好天氣自周末延續到本周，今「立冬」卻不冷，各地氣溫回升，甚至有點暖暖的，北部19至26度、中部18至31度、南部19至33度、東部18至28度。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，天氣明顯好轉。

今晨低溫約18、19度，白天迅速加溫、明顯回暖，降雨集中東北部，中央氣象局針對宜蘭發大雨特報。吳德榮指出，明、後兩天大台北、東部仍有局部雨，新竹以南維持多雲時晴；冷空氣逐日減弱，氣溫「一天比一天熱」。

唯一有變化的是周四，最新模式模擬，東北季風略增強，不過水氣不多，北海岸、東半部有短暫雨機率；東北季風僅一天，周五起至周末恢復穩定，白天微熱，夜間輻射冷卻效應影響，日夜溫差大。