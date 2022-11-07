時尚網紅袁曼軒(Sherry) 擁有傲人F奶和精緻臉蛋，遭澳洲籍前夫郭姓男子指控，她在婚姻存續期間與其他男人過夜共宿，一審駁回郭的訴訟，上訴後，二審認為郭男與泰籍女子發生婚外情在先，已違反婚姻誓約，判決駁回郭的請求、袁女免賠。可上訴。

郭男提告主張，與袁女在2017年結婚，去年10月15日經澳大利亞法院簽發離婚令，但袁女去年2月16日凌晨、同年4月12日在新北市住處與賴姓男子過夜、共宿，並同床共枕、相互親吻，已逾越一般男女社交友誼之分際，嚴重破壞他婚姻生活之圓滿。

郭男認為袁女故意不法侵害他基於配偶關係之身分法益，且情節重大，致他受有精神上痛苦，請求法院判決袁女與賴男須連帶賠償200萬元語。

袁女說，郭提出之門口監視器及臥室針孔攝影機拍攝之畫面，過度侵害她隱私權，是違法取證，且不符合比例原則，應不具證據能力。且她與賴是朋友，縱有在房屋過夜，並未發生超過友誼之行為，故未侵害郭的配偶關係之身分法益。

二審高院認為，郭男在2020年間不再與袁共同生活，且與年籍姓名不詳之泰籍女子發生婚外情，違反婚姻誓約，他與袁之婚姻生活圓滿，斯時已遭他破壞而不復存在，郭男求償200萬元，非屬正當，不應准許，判決駁回。