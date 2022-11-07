據德國媒體報導，瑞士已禁止德國為「獵豹」（Flakpanzer Gepard）防空坦克提供彈藥。德國渴望為烏克蘭的坦克提供彈藥，但目前這個口徑的彈藥只有在瑞士製造的，而依據瑞士中立國法規，瑞士拒絕讓柏林向烏克蘭軍提供這些武器。

據德國「時代週報」（Die Zeit）3日報導，瑞士經濟部表示，由於瑞士中立法，該國不能同意將源自瑞士的軍事裝備（或彈藥）轉讓給捲入國際武裝衝突的第3方的請求。

Merci! Gut & richtig, dass sich die #Schweiz (anders als Schweden & Finnland) auch in Kriegszeiten der eigenen Grundsätze besinnt und Neutralität verteidigt. Mehr Diplomatie für #Verhandlungsfrieden statt "Supergeil"-Panzer für mehr Krieg, Tod, Zerstörung. https://t.co/ZenJ4SPy2y — Sevim Dağdelen, MdB (@SevimDagdelen) November 4, 2022

由於瑞士的拒絕，柏林原先承諾為「獵豹」提供的那批彈藥將無法運到烏克蘭，基輔將不得不在其他地方為耗彈量的非常兇的防空裝置尋找砲彈。這不是一件容易的事，因為據報導，安裝在獵豹坦克中的歐瑞康（Oerlikon）GDF 35毫米自動火砲的 35x228 釐米砲彈僅由瑞士生產。

Gepard 1A2 的射程為5公里，作戰距離為4公里，雷達探測範圍可達 18 公里，獵豹式的炮塔左右兩側各配備一門瑞士歐瑞康（Oerlikon）供應的90倍徑35公釐口徑KDA機炮，炮管長度達3.15公尺，採用雙向彈鏈供彈，以氣動原理運作，每分鐘射速550發，兩門齊射可達每分鐘1100發。

German air-defense systems Gepard are excellent. Could be the game-changer in Ukraine’s fight against Iranian drones. Wish we had more of them. #AirDefenseForUkraine #AirDefenceForUkraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/Q9bABWctCF — olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) November 3, 2022

獵豹防空坦克是德國向烏克蘭承諾的第一個重型武器系統。 9 月時，德國承諾的 30 輛防空坦克全數完成交付。 然而，問題從一開始就是彈藥。最初，只有大約 60,000 發砲彈可用，且因為高循環射速，經常遭到批評。根據《明鏡周刊》的報導，德國國防部長蘭布雷希特（Christine Lambrecht）在她最近寫給瑞士政府的信中談到了嚴重的「彈藥不足」。