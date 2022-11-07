台中銀(2812)宣布，全台ATM除了既有中英文介面外，即日起新增日文、韓文、印尼文、泰文及越南文等5國語言，提供提款、存款、轉帳、餘額查詢、密碼變更、預借現金等6項常用功能操作介面，滿足新住民、外籍移工、來台商務洽公或觀光旅遊等不同族群需求。

根據內政部移民署統計，外籍人士持有效居留證的在台居留人數，截至8月已超過76萬人，其中印尼、越南與泰國籍在台居留人數超過53萬人、約占70％，而日本與韓國籍在台居留人數也逼近2萬人。

因此，金融機構全面升級ATM操作介面、新增多國語言服務，讓在台外籍人士可透過選取自身國家的語文、享受更便利的金融服務，為具體落實公平待客與普惠金融精神作法之一，向來為金融監理機關重要政策之一。

台中銀表示，隨著近期邊境管制幾近解封，外籍人士將陸續來台，若是持國際金融卡至台中銀ATM，輸入密碼後將出現多國語文的選擇畫面，即可切換至使用者指定介面進行跨國提款，對使用台中銀ATM的外籍人士，將是一段愉快的體驗。