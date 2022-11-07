男星吳尊在2004年與妻子林麗吟結婚，婚後育有2個孩子，兩人時常在社群平台上曬出一家四口的相處日常，相當溫馨。誰料，吳尊於昨(6)日時，宣布喜訊，表示「將成為一家5口。」

近日，吳尊妻子在IG上曬出一則生活vlog，解釋他們家多了一口的故事要從妻子和兒子Max生日當天開始談起。只見影片中，兩個孩子興沖沖地抱起一隻白色小狗，滿臉喜悅的指出爸爸答應養狗了，眼睛難以從小狗毛絨絨的身上離開。

此外，吳尊也趁此機會教育孩子，一路上耳提面命的向孩子詢問，指出照顧小狗要「耐心、愛心、責任、用心」缺一不可。此外，也提醒孩子有了寵物之後更要「努力學習。」而兩個孩子也都笑容甜美的應聲。姊姊更是像捧著易碎物品般的小心拿著裝有小狗的籠子，難以掩飾心中的歡喜。

事實上，吳尊過去不只時常曬出一家四口的甜蜜日常，也在生活中，以機會教育的方式讓孩子明白道理。過去吳尊生日時，就有PO文表示自己在過去十多年來，每年都會去捐血，以貢獻自己的一份心力，此外，也在微博曬出與拿著吳尊血袋的兒子合照，寫下「長大後爸爸再陪你一起捐血。」讓網友們紛紛留言表示「給小寶貝當榜樣呢」、「這生日禮物也太有意義了」、「言傳身教的尊哥太棒了。」