我國友邦國家聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（Terrance Drew）應邀率團於7日清晨抵台訪問，外交部長吳釗燮親自到桃園機場接機，訪問團預計在台訪問4天，在台期間將與蔡英文總統就台克兩國雙邊合作及共同關切事項深入交換意見。（陳麒全攝）

我國友邦國家聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（Terrance Drew）應邀率團於7日清晨抵台訪問，外交部長吳釗燮親自到桃園機場接機，訪問團預計在台訪問4天，在台期間將與蔡英文總統就台克兩國雙邊合作及共同關切事項深入交換意見。（陳麒全攝）

我國友邦國家聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（Terrance Drew）應邀率團於7日清晨抵台訪問，外交部長吳釗燮親自到桃園機場接機，訪問團預計在台訪問4天，在台期間將與蔡英文總統就台克兩國雙邊合作及共同關切事項深入交換意見。（陳麒全攝）

我國友邦國家聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（Terrance Drew）應邀率團於7日清晨抵台訪問，外交部長吳釗燮親自到桃園機場接機，訪問團預計在台訪問4天，在台期間將與蔡英文總統就台克兩國雙邊合作及共同關切事項深入交換意見。（陳麒全攝）

我國友邦國家聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（Terrance Drew）應邀率團於7日清晨抵台訪問，外交部長吳釗燮親自到桃園機場接機，訪問團預計在台訪問4天，在台期間將與蔡英文總統就台克兩國雙邊合作及共同關切事項深入交換意見。（陳麒全攝）

我國友邦國家聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（Terrance Drew）應邀率團於7日清晨抵台訪問。這是德魯總理今年8月6日就職後首次訪問，外交部長吳釗燮親自到桃園機場接機，訪問團預計在台訪問4天，在台期間將與蔡英文總統就台克兩國雙邊合作及共同關切事項深入交換意見。

訪團成員包括外交部長道格拉斯（Denzil Douglas）、尼維斯島行政首長布蘭特利（Mark Brantley）、環境部長柯拉克（Joyelle Clarke）、青年暨兩性事務及社會發展部副部長菲莉普（Isalean Phillip）等重要閣員及地方首長。

德魯在桃機發表談話表示，很高興應中華民國台灣邀請來台訪問，這次是我們政府最高層官員所組成的訪問團，主要就是與中華民國台灣政府及民間企業就工業、文化、氣候變化及國際發展進行交流討論。他也提到此行最重要的就是深化兩國的友誼。希望能成功共同為世界貢獻作出努力。同時，也會為中華民國台灣加入國際社會繼續努力發聲。

為展現我國對德魯總理蒞訪的禮遇與重視，蔡英文總統8日將以隆重軍禮歡迎及國宴款待，並將與德魯總理就台克兩國雙邊合作及共同關切事項深入交換意見。德魯總理在台期間也將拜會行政院長蘇貞昌及外交部長吳釗燮，並接受吳部長款宴，拜會行政院大陸委員會、環境保護署及衛生福利部中央健康保險署，另將參訪財團法人國際合作發展基金會及台北榮民總醫院等相關經建文化設施。