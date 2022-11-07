孩子身上有任何變化都要注意，兒童感染科醫師顏俊宇表示，近日門診有不少身上長了「小珍珠」的幼童，這種小珍珠在醫學上稱為傳染性軟疣，起初只有1、2顆，接著愈長愈多擴散到身體其他部位，不僅傳染會給兄弟姊妹，就連學校的同學也被感染，傳染途徑為毛巾、地毯、搔抓病灶也會擴散自體傳染，以學齡前到國小兒童及有濕疹或學游泳的孩子為高風險族群，建議家長發現孩子身上有珍珠般光澤的圓形丘疹，盡快就醫治療。

顏俊宇近日於個人臉書粉專上傳一張照片，圖中一名幼兒露出左肩膀，肩上有10多顆像小珍珠的丘疹，在醫學上稱為傳染性軟疣。他表示，最近門診出現不少感染傳染性軟疣的幼童，身體會有典型珍珠般光澤的圓形丘疹，丘疹的中央呈現臍窩狀凹陷，家長一開始看到孩子身上冒出1至2顆，沒有放在心上，殊不知愈長愈多，甚至還傳染給其他人。

顏俊宇表示，在門診遇到多數的案例是家庭中一個小孩先感染，再傳染給其他兄弟姊妹，甚至傳染給學校同學，導致一發不可收拾，尤其幼童感到搔癢時會忍不住抓，造成全身擴散感染，建議家長在顆數少的時候做「液態氮冷凍治療」，否則一旦擴散到全身，幼兒恐無法忍受刺痛而崩潰。

顏俊宇說，傳染性軟疣可在人體全身皮膚和黏膜致病，主要是藉由皮膚接觸感染，碰到汙染物品也會確診，包括毛巾、地毯、搔抓病灶也會擴散自體傳染，通常是學齡前到國小兒童（1至12歲）及有濕疹或學游泳的孩子為高風險族群。

顏俊宇指出，傳染性軟疣潛伏期為2至6周，通常沒有症狀，少數會紅癢，感染後要避免抓破或摩擦丘疹，建議可用防水膠帶隔絕病灶，若有搔癢紅疹，可擦類固醇藥膏，平日要勤洗手、避免共用毛巾等。

顏俊宇說，感染傳染性軟疣，通常免疫力正常者平均1年會自行消失，但免疫力低下者會不斷增加，若持續擴散且搔癢愈來愈嚴重，建議就醫治療。