美國流行樂天后席琳娜戈梅茲（Selena Gomez），多年前曾因紅斑狼瘡復發，導致腎臟受損，生命一度受到威脅，好在閨密法蘭西亞瑞莎（Francia Raisa）及時捐腎才救回她的一條命。然而，近日席琳娜接受媒體專訪時，卻表示「唯一好友是泰勒絲」令法蘭西亞瑞莎相當心寒取消追蹤。對此，席琳娜也出面回應卻被網友罵爆。

據了解，法蘭西亞瑞莎在演藝圈中雖知名度不如席琳娜來得高，但從模特兒轉戰演藝圈後仍非常努力，2007年因參加一個探望病童的活動而與席琳娜相識，並成為無話不談的好朋友，而當席琳娜得知自己的腎臟出問題時，她本以為人生就此結束，沒想到好友法蘭西亞瑞莎竟跳出來，決定無償捐出自己的腎臟幫助席琳娜，當時的席琳娜還落淚表示「她真的救了我，我想就是從那時候開始，我領略到了生命的死亡和重點」閨密情深也成為一段佳話。

不過，席琳娜日前接受媒體採訪時，提到自己在演藝圈中雖享有名聲，卻從來不曾融入任何女性名人的團體當中，更強調自己在圈內唯一的朋友只有泰勒絲（Taylor Swift），而法蘭西亞瑞莎看到這段報導後，便在下方留言「真有趣」，之後網友就發現她已取消追蹤席琳娜的IG帳號，也立即在網路上引發熱議。

對此，席琳娜也在稍早做出回應，表示「對不起，我沒有提到我認識的每一個人」。讓網友們看到後更加心寒，紛紛回應「說這什麼話阿！捐腎給你的朋友只是『認識的人』嗎？」、「我對她好心寒」、「不敢相信她會說這種話」、「不是認識的每個人都願意捐腎吧」、「我是那閨密我也會心寒，怎麼會捐腎給她」、「好茶」、「這真的是綠茶了」、「『認識的人』給一個腎」、「這回應更讓人心寒」、「原來捐腎的人只是『認識的人』」。

Selena Gomez’s kidney donor Francia Raisa reportedly reacted to her saying that Taylor Swift is her only real friend in the [music] industry:



“Interesting” pic.twitter.com/5B0rYkPfWl — Pop Crave (@PopCrave) November 6, 2022