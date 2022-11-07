小編今（7日）精選5件不可不知的國內外財經大事。晶片業景氣反轉，就連台積電5奈米產能也被看衰出現鬆動，但從大客戶超微持續推出新一代處理器的狀況來看，台積電5奈米獲得青睞，即使明年上半年產能利用率略為下修，但仍維持9成以上，下半年更會重回滿載，整體而言，5奈米仍是台積電最重要的技術節點之一。

【1】超微新GPU、CPU全埋單…台積電5奈米爆單

雖近期外資圈對於台積電5奈米產能是否鬆動看法分歧，但大客戶之一的處理器大廠美商超微（AMD）不僅如期推出新一代RDNA 3架構繪圖處理器（GPU），亦將在本周發布全新Zen 4架構Genoa伺服器處理器，運算核心都採用台積電5奈米製程量產。

【2】運價跳水 海運業五招救市

需求驟降引發運價連續性下跌，業界透露，海運業正大動作五招救市，從減班、跳港、降速，或大船換小船、抽掉非主力航線等，減供給、穩運價的力道增強。馬士基、ONE等國際航商預估，運輸需求修正恐將持續半年甚或幾個季度。

【3】住院看護納健保 40醫院試辦

住院整合照顧計畫開跑，住院看護納入健保開始試辦！健保署10月27日公告核定40家醫院試辦「住院整合照顧計畫」，民眾在家屬住院期間不用費心全時段照顧病人或自費聘請看護，病人也可享連續性照護，包含台大醫院、北市聯醫、高雄長庚醫院等超過2,800床啟動試辦，全年可提供40萬人日照護，可望減輕家屬經濟壓力。

【4】廣東確診數衝高 防疫恐升級

大陸疫情快速升溫。大陸衛健委公布最新統計，5日新增本土確診及本土無症狀共4,420例，其中光是廣東省的病例數一下子跳增到1,582例，本月短短5天的累積確診突破4,000例，面臨三年來最嚴峻情況，外界憂心珠三角防疫情勢恐再縮緊。

【5】低軌衛星釋照 電信三雄備戰

國內首波低軌道衛星釋照，即將於8日正式開放申請，據了解，目前已有三家國際低軌道衛星業者對於進入台灣市場有興趣，其中兩家業者進度比較快，電信三雄備戰，積極爭取合作。