一名女網友懷孕期間收到婆婆的孫子取名建議，當時婆婆委婉地說「參考就好」，她與老公最終並未使用婆婆提供的名字，未料婆婆為此折騰一年，每當孫子不乖就怪罪名字取不好，讓她心超累。

這名人妻在臉書粉專《靠北婆婆2.0》匿名投稿，貼文透露她懷孕期間，婆婆曾提供幾個孫子姓名供備選，婆婆強調「給你們當參考而已」，她與丈夫沒想太多，最終選了丈夫取的名字，未料就此成為往後惡夢。

人妻說，孩子從出生就經常哭鬧沒辦法睡過夜，晚上會爬起來玩耍，婆婆見狀必定碎念是「取名問題」，甚至當著小孩面前說，「哎呀，怎麼不叫這個，多好聽呀是不是」，日前她要替小孩開戶，婆婆勸先別開戶，可以等小孩名字換掉後再開，讓她不禁崩潰表示，婆婆為了取名已經一路從她坐月子念到小孩將滿一歲，實在很讓人心力交瘁。

文章曝光後，不少網友留言相挺原PO，「以後直接回她，這是我的小孩，要改名去找你的小孩」、「這個讓步了 就沒完沒了了」、「自己的孩子自己做主」、「你就很溫柔的語氣和她說，不如你生個用這個名字」；還有網友幽默表示，「只好叫先生去改名字了！」、「堅持這個幹嘛？反正小孩長大後，都會自己跑去改名鮭魚」。