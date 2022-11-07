傳奇(4994)前三季合併營收15.23億元，年減31.06％，營業毛利8.35億元，年減34.25％，營業利益1.28億元，年減53.6％，稅後淨利0.65億元，年減49.64％，每股盈餘0.58元。

傳奇今年遊戲營運主要來自去年度以前推出的《風之國度》、《精靈樂章-這樣的夥伴沒問題嗎》及《戰鬥吧龍魂》各國版本，及7月下旬推出之全新力作《聖劍-亞瑟傳奇》台港澳版，前三季遊戲收入14.67億元，授權金收入0.55億元，都呈現衰退，使得前三季整體營收下滑。

此外，今年因日幣匯率跌幅較大，帳務上仍持有較多的日幣存款，因此參考匯率轉列台幣帳列金額時，產生金額較大的外幣評價損失，導致業外其他利益及損失認列金額較大，影響整體獲利。

傳奇近期推出兩款授權新作，首先是首款融合型策略模擬手遊《Giant Monster War》於10月5日正式發布全球版，同時韓系次世代風格採用中世紀奇幻冒險MMORPG新作手遊《Honor of Heirs》，也於10月27日展開全球版事前預約，持續挹注第四季動能。