香港知名主持人、DJ蘇施黃現年67歲，過去曾罹患乳癌的她，先前又確診了大腸癌第三期，近來正在積極接受治療。近日，她完成第一次化療，並在臉書上分享大吃梅菜扣肉煲仔飯的美食照，引發不少反對，網友們認為她應該要吃清淡一點，對此，她回應笑道「香港人好多人喜歡扮醫生」。

蘇施黃日前在臉書曬出梅菜扣肉煲仔飯照片，寫道：「做完第一次化療了，吃個梅菜扣肉煲仔飯慶祝先，好好吃呀」，底下引來不少網友擔心她，勸她化療期間應該吃清淡一點，認為梅菜扣肉煲仔飯太過重鹹、油膩，不過也有不少人跳出來緩頰，認為化療需要體力，想吃什麼就吃什麼，不需要特別忌口。

根據《香港01》報導，蘇施黃受訪時回應「好多人喜歡扮醫生」，並且透露事前有向醫師詢問過，表示：「我沒有蠢到會亂吃啦，不過我所有的朋友、親戚個個都扮醫生。其實我問過醫生，醫生說吃什麼都無所謂，只要我肯吃就很好，他最怕癌症病人吃不下」

事實上，她回家以後吃得相當清淡，選了豬肉丸粥，目前暫時還沒有太嚴重的化療副作用，只是打化療的手臂有點麻痺，擴散到了手指根腳趾，還在觀察身體狀況，之後療程每三個禮拜做一次，總共須完成4次。她直言不想在治療中慶生，她請求醫生不要在她生日做化療，醫生暖心回道：「行，農曆生日前完成手術。」