捲入台北市長候選人陳時中聚餐風波的知名的消化外科權威丁金聰，2012年擔任台北市立聯合醫院仁愛院區主治醫師時，被檢方起訴為周姓病患進行肝臟腫瘤切除手術後，未將周男送加護病房致死，台北地院依業務過失致死罪將丁男判刑10月，但台灣高等法院依據衛福部醫審會的鑑定報告結果，認為無法證明周男死亡與他有因果關係，逆轉改判無罪，檢方也未上訴，全案確定。

本案曾經送交醫審會進行3次鑑定，第1次及第2次結果對丁男不利，不過，2017年間作成的第3次醫審會鑑定結果卻超逆轉，認為病人經施行心肺復甦術，故檢出之心肌酵素酶數值可能因此一按壓心臟動作而較正常值高，鑑定結果對丁男相當有利。

這起案件是因檢方起訴指控，丁男在2012年7月13日上午替周男進行手術，術後送回一般病房，當晚周男發生術後出血、呼吸困難與疼痛，之後失去意識休克，經急救後16日凌晨死亡，丁男涉犯過失致死罪。

一審台北地方法院認定丁男嚴重偏離醫療常規，逾越合理臨床裁量，違反應注意的義務，情節重大，且周男死亡有因果關係將他判刑10月，丁男不服提上訴。

二審台灣高等法院，改採衛福部的醫審會在2017年的鑑定報告，認為未將周男送加護病房並沒有違合理的醫療專業裁量，且沒有證據證明丁的醫療行為導致周男死亡而有過失的犯行，因此在2019年7月逆轉改判無罪，檢方未上訴，丁男無罪確定。