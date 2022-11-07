鴻海(2317)公布2022年10月自結合併營收7765.76億元，雖月減5.56％、仍年增達40.97％，改寫同期新高、亦創歷史次高。累計前10月合併營收5.44兆元、年增達16.89％，續創同期新高。

鴻海表示，雖然9月基期高，10月營收仍年增達4成。觀察四大產品線概況，受惠新品發表及伺服器產品拉貨動能持續，帶動電腦終端及雲端網路產品較9月顯著成長，元件及其他、消費智慧產品則因9月基期較高而略微衰退。

若與去年同期相比，鴻海表示，受惠新品發表、料況不穩定情況改善，以及產品需求穩定、伺服器市場需求暢旺，使電腦終端、消費智慧及雲端網路產品繳出雙位數成長，元件與其他產品受惠聲學產品及消費智慧產品類零組件出貨增加，亦維持年成長態勢。

觀察鴻海四大產品線前10月概況，在伺服器市場需求暢旺、主要產品持續熱銷、去年料況不穩定狀況改善下，雲端網路、消費智慧及電腦終端產品均繳出雙位數成長，元件與其他產品受惠聲學產品及消費智慧產品類零組件出貨增加，亦維持年成長態勢。

展望本季，鴻海對能見度原為「審慎樂觀」，唯因疫情影響鄭州廠區部分營運，集團表示將下調展望。對針對目前鄭州廠區防疫及營運狀況，鴻海表示，河南省政府已明確表示將一如既往全力支持鴻海，目前更會戮力同心，以最快速度撲滅疫情、並恢復全產能生產。