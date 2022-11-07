競總也特地安排邁版「陳財佑」宣穿車路過，讓57歲陳其邁「巧遇18歲的自己」。（柯宗緯攝）

雖然上班、上學尖峰時刻，車流、人流都多，但大多民眾偏冷漠，比較沒注意到，鮮有互動。（柯宗緯攝）

有支持者特地騎車到陳其邁前面舉手抱拳高喊凍蒜。（柯宗緯攝）

也有阿桑騎車停紅燈時也比4號力挺。（柯宗緯攝）

民進黨高雄市長陳其邁力拚連任，今（7）日開始站路口拜票，第一站選在大順、博愛路交叉口，他率領8名市議員候選人大陣仗拉票，呼籲市民再給他拚4年，而競總也特地安排邁版「陳財佑」宣傳車路過，讓57歲陳其邁「巧遇18歲的自己」。

陳其邁今早7時30分在左營、三民交界的大順、博愛路口掃街拜票，陪同的包括民進黨籍高市議員候選人康裕成等7位及基進陳子瑜，而雖然上班、上學尖峰時刻，車流、人流都多，但大多民眾偏冷漠，比較沒注意到，鮮有互動，也有支持者特地騎車到陳其邁前面舉手抱拳高喊凍蒜，也有阿桑騎車停紅燈時比4號力挺。

陳其邁說，今天最主要希望利用最後19天的寶貴時間，利用上班前，或有限的時間，跟所有市民朋友拜託，「希望過去這2年拚4年期間跟市民共同努力，也拜託市民再給我們4年時間」，能夠讓高雄在未來，不論是城市轉型、市政建設、經濟發展等，都能夠有更多實現、落實的機會。

陳其邁也強調，最重要的是，利用這個機會來推薦民進黨優秀、優質議員候選人，希望市民朋友一併支持，讓民進黨優質議員候選人都當選，也希望議會過半，相信不管未來的4年，他會跟所有民進黨籍市議員候選人會更謙虛傾聽民意，更實實在在做事情、打拚，服務所有市民。

另外，競總也特地安排，陳其邁神復刻經典抓漏廣告的宣傳車，上頭掛著他就讀高雄中學時18歲的嫩照，該車也穿梭該路口周邊，盼帶動18歲公民權的關注熱度，呼籲民眾支持18歲公民權複決案，投下同意票。

此外，陳其邁昨出席高雄市醫師公會醫師節的慶祝大會，收到醫師公會全國聯合會頒發「111年防疫特殊貢獻獎」，他今說，非常感謝，所有防疫期間市民的配合，還有防疫團隊、醫護人員等，大家一起努力的成果。