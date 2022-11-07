儘管「小皇帝」詹姆斯7日投23中13、3罰0中，攻下湖人全隊最高27分，另有7籃板、4助攻，湖人仍遭騎士逆轉擊潰，詹皇賽後憤怒表示，裁判最近給他不公平待遇，更常在中場或比賽結束後找上他，表達漏吹一些對他的哨子，且應該多吹一些對方給他的犯規。

詹姆斯更強調今天賽後拒絕接受訪問的「一眉哥」安東尼戴維斯，應該要更多參與進攻，「我覺得我們所有人都該想想辦法，看進攻端可以做些什麼，我們的主要進攻點應該是戴維斯，無論在哪一節或是任何時候，都讓他多拿到球，絕對該這樣做。」

事實上，安東尼戴維斯今天雖有19分、12籃板，卻在下半場僅有投2中1、拿到2分，甚至第4節打了7分鐘，竟然完全沒有出手，也沒得分，間接造成湖人下半場只拿36分，反觀騎士下半場卻拿56分，自然整個場上局勢完全遭到逆轉過來。

沒想到韋斯布魯克今天賽後被問到，湖人後衛該如何把球送給在低位的安東尼戴維斯，他的回答竟是，「我不知道誰該去主要負責這項工作，這要取決於教練怎樣安排。」擺明就在推卸責任，甚至被問到自己出現7失誤，他說：「我不擔心自己失誤，明天會更好！」