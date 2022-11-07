大陸女星秦嵐早年曾在《還珠格格3》飾演溫柔賢淑的陳知畫，她的古典美貌和空靈氣質，甚至被瓊瑤讚譽為「天上一顆星，人間一滴淚」，如此盛世級的美人，她的感情路卻異常坎坷，最出名的莫過於和黃曉明交往3年的情史。現年的秦嵐已有43歲，仍是單身熟女的她聊起曾去相親，也透露內心仍保有對愛情的渴望。

最近秦嵐上大陸綜藝《追夢人之疊彩人生》提及仍是小姑獨處，內心其實仍嚮往戀愛的滋味，她表示曾參與多對男女相親的場合，可惜之後大家仍以朋友身分相處，外界不禁期待她有天能遇見對的人。此外，秦嵐也回顧過去，表示自己一向是乖乖牌，父母盼望她能安穩做個會計，卻意外闖入演藝圈。

年輕時參加選美比賽發跡的秦嵐，出道便頗受古裝劇的青睞，2001年出演個人首部電視劇《大唐情史》踏入演藝圈後，2003年接演瓊瑤《還珠格格》知名度大漲，更因戲結緣初戀黃曉明，甚至戀愛進展到論及婚嫁的階段，據傳，黃曉明曾因車禍重傷住院，秦嵐更還為他向劇組告假7天，無奈最終於2006年分手，黃曉明則在2015年與另名女星Angelababy風光大婚。

43歲的秦嵐在節目透露仍渴望愛情。(圖/微博)

秦嵐的下一段戀情是在與黃曉明分手3年後，被媒體直擊和大陸導演陸川在停車場接吻約會，才承認兩人的戀愛關係，交往期間秦嵐還義務幫男方拍作品，想不到2013年仍以分手收場，後來陸川分手1年後娶了主持人胡蝶。其實陸川曾經向秦嵐求婚，不過秦嵐坦言不願憑一時衝動結婚，若日後感情破裂離婚，丟下的家庭恐無人照顧，因此才會拒絕對方，粉絲也期待她未來能找到好歸宿。