食藥署日前召開高端疫苗保護效益評估專家審查會議，14位專家一致通過，認為高端疫苗對於中重症、死亡具有保護效益，緊急使用授權（EUA）可以延續使用。不過國民黨台北市議員游淑慧認為，若真的這麼厲害，應該把這些報告交給WHO、日本去獲得認證，否則一系列的舉動仍然是政治操作，只是要鞏固支持者信心而已。

游淑慧日前在網路節目《全民平評理》表示，高端疫苗最大的問題是沒有按照藥物臨床實驗的程序去做，在做完2期試驗前就打到人民身上，最後指揮官王必勝才說收集的數據顯示反應、回饋都很好，分明就是把人當白老鼠，「我覺得這些報告不要給我們看，這麼厲害去給WHO認證，這麼厲害去給日本認證，現在講這個有什麼用？全世界還是只有中華民國買」。

「高端到現在，不管是公布價格或是EUA的通過，就是跟衛福部官員夜奔（陳時中）競總那3個小時有關！」游淑慧強調，綠營找2位民眾拍影片，打感動牌，但是她也能找200個人來抱怨這件事情，為何不能聽其他人的意見？

游淑慧說，有約6成台北市民討厭陳時中，且選戰只剩下20天左右，很多人的心證已定，所以包括防疫12問、高端解密等，其實都不是要給一般市民看，而是企圖用來鞏固綠營基本盤的政治操作。