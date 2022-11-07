美國上周五公布的非農數據顯示，10月失業率小幅升至3.7%，勞動市場出現疲態，外界認為將施壓聯準會（Fed）抑制升息幅度，美股終止連四個交易日的頹勢，其中道瓊工業指數上漲401點，激勵今(7)日台股表現，開盤漲約130點來到13157點。法人指出，台股成交量能回溫，觀察能否突破整理區間。

費城半導體指數收盤勁揚4.6%。 台積電ADR也大漲3.7%。現貨部分，台積電早盤股價上漲9元來到391元，聯電則大漲2%拚收復40元大關。 貨櫃三雄持續反攻，早盤漲幅均超過2%。

美股道瓊工業指數4日終場上漲401.97點，或1.26%，收在32403.22點；標準普爾500指數上漲50.66點，或1.36%，收在3770.55點；以科技股為主的那斯達克指數上漲132.31點，或1.28%，收在10475.25點；費城半導體指數上漲105.382點，或4.60%，收在2398.236點。