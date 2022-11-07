過去有著「新好弟弟」之稱的亞倫卡特（Aaron Carter）在5日驚傳陳屍於家中浴缸，享年34歲。他的親哥尼克卡特（Nick Carter）於台灣時間7日凌晨在IG悼念亞倫卡特，哀傷寫下「今天心碎了，即便我們兄弟感情相當複雜，但我對他的愛從未消逝。」

昔因有著天使男孩臉蛋被封為「世紀末最後美少年」的亞倫卡特於5日離世，過去他以童星出道，9歲時就推出第一張專輯，更時常出現在電影、劇集之中，人氣火爆。可惜近年來亞倫卡特負面消息不斷，不只在節目中表示自己有抑鬱症、精神分裂、焦慮和人格障礙等症狀，還因此藥物成癮。更曾自爆在年輕時被姊姊蕾絲莉（Leslie）性侵，以及哥哥尼克長期欺壓。

隨著兄弟倆的裂痕越來越大，尼克卡特認為亞倫恐對自己和妻子、妻子腹中的小孩不利，因此向法院聲請禁制令，而亞倫則回應「我也沒有想要見到他們。真的很驚訝我哥會對我做出這樣的指控，我完全不想傷害人，尤其是我的家人。」但外界也相當擔心亞倫是否會因此做出失控的行為。

儘管尼克卡特與弟弟之間的感情糾葛在外界看來相當負雜。但7日凌晨時尼克卡特在IG上發文表示自己仍深愛著弟弟，放上過去兄弟二人一起開心玩耍的照片。並配文寫下「今天心碎了，即便我們兄弟感情相當複雜，但我對他的愛從未消逝。我一直抱持著希望，他總有一天會變得健康，最終找到他迫切需要的幫助。有時面對不幸，我們會想責怪某人或某事。但藥物成癮和精神疾病才是這裡真正的反派。我會比任何人都更想念我的兄弟。我愛你亞倫卡特。現在你終於可以擁有你在地球上永遠無法找到的平靜。」哥哥對弟弟的愛透過哀痛的字符，深切地流露出來。那張張笑容滿面的合照，更加劇了尼克卡特對於逝去弟弟的懷念之情。

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