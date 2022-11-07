35歲上班族男子因迷上用手機打手遊，長期用雙手肘撐在床面不良姿勢造成手肘處尺神經壓迫所造成的手指變形成「鷹爪手」。（澄清醫院提供／馮惠宜台中傳真）

一名35歲上班族男子因迷上用手機打手遊，每晚趴在床上練功，沒想到長期用雙手肘撐在床面不良姿勢造成手肘處尺神經壓迫所造成的手指變形，一雙「鷹爪手」不打緊，雙手無名指和小指掌面發麻甚至痛到無法安睡，最後還是經由手術鬆解尺神經，手指麻木狀況才有所改善。

澄清醫院骨科醫師魏伯翰表示，這名男子自述每晚睡前都習慣趴在床上，以雙手肘撐在床面做為支點，操做手機玩手遊，經常一打好幾小時，沒想到不但練就一雙「鷹爪手」，無名指和小指彎曲如爪子般較難於伸展，掌面麻到晚上都無法安睡。

魏伯翰表示，該患者因長時間、反覆性的手肘彎曲超過90度的姿勢玩手遊，導致尺神經於手肘內側處的肘隧道因壓力過大而產生神經病變，因尺神經支配無名指和小指末端感覺，造成無名指和小指麻木，且彎曲手肘時會感覺麻木加劇，經做神經傳導檢查後，確認雙手都已有肘隧道症候群。

而男子左手症狀又較右手嚴重，雖曾接受類固醇注射治療，起初有所改善，但數周後又再發作，已影響正常工作，如果不開刀將壓迫的尺神經進行鬆解手術，可能留下長期麻痛與肌肉萎縮的後遺症，經過手術將手肘內側將尺神經壓迫的地方進行神經鬆解，在確認神經沒有壓迫現象後，該患者於手術後追蹤檢查，手指麻木及鷹爪手情況已改善。

魏伯翰也呼籲，瘋打手遊很容易造成肘隧道症候群，最好不要讓手肘彎曲太久，每半小時就讓雙手伸展一下，肘隧道症候群的初期症狀為無名指與小指有麻木及肘關節內側疼痛，中期症狀為手握力與靈敏度降低，而後期症狀為神經持續壓迫導致肌肉萎縮出現爪形手現象。