北京當局否認正在考慮放寬其清零防疫政策，周一亞洲早盤時段美股指數期貨走跌，美元收復部分失土，而石油與大宗商品市場下挫。

不過，媒體報導白宮私下鼓勵烏克蘭釋出與俄羅斯和談的意願，則給市場帶來些許支撐。

上周聯準會雖然暗示可能即將放緩升息步伐，但主席鮑爾在會後釋出意外強硬的信息，稱通膨仍然太高，基準利率到頂時的最終利率可能高於先前預期，此番發言給美國和歐洲股市帶來沈重壓力，但在亞洲卻是另一番光景。

中國政府打算鬆綁嚴格防疫政策的風聲在上周帶動中國和香港股市大漲，扭轉了20大之後的一路重挫。上周五恆生指數飆漲逾5%，周線飆漲8.7%，創下2011年來最大單周漲幅。中國上證綜指上周收漲5.3%，創下兩年多來最佳單周表現。

上周五銅價大漲7%，創下2009年以來最大單日漲幅，眾多資源商品價格也都受惠於中國解封將帶動需求增長的期望。

惟中國衛生當局在周末重申只要出現新冠病例就採取「動態清零」的政策不變，受此打擊，美股指數期貨走跌，目前道瓊指數期貨跌0.46%，標普500指數期貨跌0.55%，那斯達克100指數期貨跌0.65%。

澳洲國民銀行（NAB）市場經濟部門主管Tapas Strickland表示，儘管遭到否認，但有鑑於清零政策對經濟造成巨大衝擊，中國在新的一年裡轉向與病毒共存的想法不太可能平息下來。隨著中國進入冬季，大多數分析師認為清零政策至少要到明年3月才可能出現變化。

北京否認將放寬防疫措施的消息拖累上周飆升的人民幣與澳元回落。上周五被視為資源型貨幣的澳元大漲3%，目前下跌0.8%，報0.6414美元。美元兌離岸人民幣上漲0.6%。

美元指數上周五大跌近2%，目前反彈0.4%。目前美元小幅反彈至147.00日圓；歐元貶0.4%，報0.9920美元。

上周五受美元大跌激勵，黃金價格大漲逾3%，目前幾近持平，報每盎司約1,677美元。

目前布蘭特期油跌1.57美元或1.6%，報每桶97美元。美國期油跌1.75美元或1.9%，報每桶90.86美元。