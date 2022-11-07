南韓實力派饒舌歌手Bassagong過去曾在節目《帶輪子的嘴》中，展現堅強的音樂才華而備受矚目，他還曾公開如何利用社交媒體把妹的技巧，讓不少男粉絲相當崇拜。但今年5月他卻遭另一名饒舌歌手Don Mills（唐米斯）的妻子爆料，指控他曾偷拍多名女性的不雅片分享給其他人，讓受害女性痛苦不堪而引發爭議。近日Don Mills的妻子又再度出面指控，Bassagong犯錯後並沒有任何悔意，還大搖大擺地參加別人的婚禮，讓受害者備受打擊，甚至因此流產，引發熱烈討論。

Bassagong在5月份時遭Don Mills的妻子踢爆，他利用SNS搭訕女生約會並發生性行為時，偷拍下許多照片及不雅片，再分享到一個20多人的群組，甚至在節目中大聊自己的「豐功偉業」令被害女性相當痛苦。而她自己在2018年時也曾與Bassagong有過一段曖昧，當時她也慘遭偷拍卻並不知情，直到與Don Mills交往後，才意外在對方的手機群組中發現自己的不雅照，但因為群組的訊息跳得很快，Don Mills在當時並沒有發現，後來得知另一半被友好的哥哥偷拍後也相當痛苦、退出群組，並帶著當時還是女友的妻子去登記結婚，希望能忘卻不好的記憶，沒想到Bassagong卻在節目中放送，讓原本想息事寧人的她選擇出面爆料。

事件爆發後，Bassagong雖公開承認此事並到警局自首，但私底下的他似乎並無悔意。Don Mills的妻子本月5日再度於IG上加碼爆料，指稱Bassagong近日竟參加另一名共同好友的婚禮，還在婚禮上對外宣布會重新出發，卻完全沒有向被害女子道歉及補償，令被害女子痛苦萬分，其中一名被害女性，也就是Bassagong經紀公司女代表，同時也是知名DJ DOC（李河那）的女友，還因受到打擊而流產。

另外有消息傳出，Bassagong遇到Don Mills時還深感厭煩，並對著Don Mills訕笑表示，Don Mills的妻子也是他的家人等等，讓Don Mills不斷遭到言語羞辱身心重創，甚至開始自殘打傷自己，再度令外界驚訝不已。

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