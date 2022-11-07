來到了年末，又是準備要為居家全面打掃、迎接新一年開始的時間，而現在也正值雙11下殺的優惠期間，各大電商平台與品牌都推出了雙11專屬優惠，而ECOVACS全新的GLASSBOT W1 PRO擦窗機器人也即將於12月20日正式上市，現就趁機推出雙11的預購優惠，不僅享早鳥現折千元優惠，更在13日前推出預購即送GLASSBOT專用清潔劑，讓溶解污漬更快、清潔效果更佳。

ECOVACS全新的GLASSBOT W1 PRO擦窗機器人具備八重安全防護，能透過智慧探測窗戶邊緣，確保其走到邊緣時，自動改變方向、降低掉落危險。（ECOVACS提供）

ECOVACS全新的GLASSBOT W1 PRO擦窗機器人，正是為了免卻麻煩又危險的窗戶清理家事而生，其主打「清潔力」、「智慧力」、「安全力」與「便捷力」四大功能，以業界首創的雙向交叉式自動噴水系統，一次即可擦拭20平方公尺的大面積玻璃，更有能透過智慧探測窗戶邊緣，確保機器不掉落，同時還有自動隨時將吸力補回的智慧系統，斷電也有30分鐘可持續吸附，及可承受80公斤的繩索與意外保險，使用時也更安心。

ECOVACS全新的GLASSBOT W1 PRO擦窗機器人，搭載了語音提示與APP遠端操控功能，透過語音提示，就能即時掌握機器的狀態跟低水位提醒等。（ECOVACS提供）

另外使用者最關心的就是清理的乾淨度，GLASSBOT W1 PRO擦窗機器人擁有WIN-SLAM 3.0規劃掃除路線，能快速判斷四周邊緣、規劃有序的弓字路線，以提升效率與清潔覆蓋率，並配有3種不同的清潔模式，當中就有深度清潔模式，會以弓字型走完窗戶擦洗2遍，最適合年底大掃除的時候使用，趁著雙11預購優惠下手最划算。