每個人在擇偶時，都喜歡挑自己覺得條件最好的，但《摘星工廠》運勢專欄指出處女座、巨蟹座、摩羯座在選擇對象時常挑來挑去的，導致最後容易淪為剩下的那人。

▍處女座

處女座追求完美，擇偶要求也異常的高，不管外在還是內在，他們都有著自己的標準，對方只要有一點讓他們不滿意，就會放掉寧可再繼續挑，然而世上沒有完美的關係，自己也要學著調整，否則時間久了，處女座很容易就把自己給挑成剩下的。

▍巨蟹座

比較內向的巨蟹座，在愛情這件事上相當被動，習慣了保護自己，對人防備，而又渴望擁有美好的愛情，當緣分真的靠近時，敏感想的多的巨蟹座，又會開始腦補各種在一起之後的不完美情節，一想到那些，他們就開始猶豫了，還想再繼續挑、再繼續選，很難不淪為剩下的。

▍摩羯座

一步一腳印的摩羯座喜歡穩扎穩打，在擇偶這件事上也是如此，總覺得要等職場穩定了，才去爭取自己的情場才行，唯有自己拿得出手，另一半也是拿得出手、各方面都般配的人，才想走進家庭，他們的擇偶原則，很容易就把自己給挑剩下。