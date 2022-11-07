今年60歲的香港喜劇天王周星馳，出道以來鮮少使用社群媒體，但他在上個月18日開通IG，而近日在周星馳最新貼文中，身為粉絲的阿sa(蔡卓妍)在底下留言，沒想到周星馳居然回覆她，讓她興奮直呼「我暈啦！」

喜劇天王周星馳擁有無數經典作品，像是《功夫》、《九品芝麻官》堪稱經典，更紅遍兩岸三地，而出道以來未曾使用社群媒體的他，在上個月突然開通IG，而第一篇文居然就是在徵才，貼出的照片中可見她在白板上寫著大大的「請人」兩字，文中也寫下尋找熟悉Web3（第三代互聯網）的人才，似乎將發展區塊鏈及加密貨幣等全新領域。

近日周星馳再度於IG上發文詢問「大家最想從元宇宙見到哪個角色？」立刻吸引許多鐵粉留言，而身為粉絲的香港女團成員阿sa也有留言，想見到的就是《逃學威龍》裡的「周星星」，以及《大內密探零零發》裡的「阿發」。

然而，沒想到周星馳竟親自回覆她「好久不見，什麼時候有空一起吃甜點」讓她非常興奮，隨後回應標記周星馳「哇！偶像回覆我」更將貼文截圖轉發限時動態直喊「我暈啦！」