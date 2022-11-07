國泰世華銀行今日證實，與好市多(Costco)的聯名卡合約將於2023年8月7日屆滿，感謝聯名卡卡友長期以來的支持與愛護，與國泰世華走過美好的十年。為延續好市多聯名卡之合作關係，已竭盡最大努力與誠意，然遺憾未能續約。

在雙方共同經營下，好市多聯名卡數從2014年的90萬，至今已突破270萬，成為全台第一大的零售通路聯名卡。

國泰世華銀行表示，至雙方合約期滿前，聯名卡相關權益皆不受影響，聯名卡可繼續於好市多賣場內及其他商家使用，且屆時未使用完之多利金，將為聯名卡卡友轉換為刷卡金，折抵信用卡帳單，歡迎聯名卡卡友持續使用。

為維護270萬名國泰世華Costco聯名卡卡友的權益及提供更優質的消費優惠，國泰世華將推出聯名卡轉換CUBE卡方案，並將於近日陸續寄發聯名卡換發CUBE卡的通知函，說明新卡優惠升級內容，邀請原聯名卡卡友一同感受CUBE卡四大權益天天切換，3％回饋無上限的魅力，與國泰世華共創極致的消費體驗。

國泰世華表示，卡友於換發CUBE 卡後30天內任刷3筆一般消費，且持有國泰世華CUBE App(原網銀App)，享首刷禮300點小樹點(信用卡)。