11月的第一周，台股周線順利中止連三黑窘境，收漲238.29點，漲幅1.86%，惟平均日均量下滑至1660.3億元，改寫2020年10月下旬以來最低水位。今早台股集中市場出現多頭試單，開盤漲逾百點，站穩「萬三」。法人分析，台股大盤量能逐步萎縮，特別是在指數上漲時追價意願不高，但下跌時量能放大，近看似乎多頭無力、空頭活躍；但是累計一周卻是多頭勝出，顯示多方買盤不欲打草驚蛇。但是OTC市場就沒有顧忌，櫃買指數大步跨前，追價意願強烈，顯示短線多頭進攻欲望。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕指出，目前三大類股中，金融與傳產雙雙站穩月線之上，電子指數則是距離5日線與月線僅差一步之遙，若是觀察加權指數與OTC指數，則是以中小型股為主的OTC明顯領先大盤，不僅穩居月線之上，甚至持續向季線位置靠攏，上周OTC指數彈幅高達5.81%，反映萬三附近底部已逐漸形成。

即將公布10月CPI，目前市場預期將小幅下滑至8.1%，而核心CPI年增率則可能再創新高，預期年底前要見到核心CPI明顯降溫趨勢較為不易。不過，參考2000年以來，每逢CPI飆升觸頂後隔年，科技類股即呈現出色表現，有鑒於今年通膨已見頂，且未來聯準會貨幣調控力道可望放緩步伐，12月升息幅度預期兩碼的可能性大增，不僅風險性資產的能見度有機會明顯提升，亦有利於以科技業為經濟主動脈的台股企業獲利表現。

安聯投信台股團隊表示，觀察晶圓代工族群，台灣二線晶圓代工廠則可能明年第一季開始降價，至於晶圓代工龍頭仍在漲價中，但受到手機和電腦需求下滑影響預估明年第一季稼動率將降至最低，營收底部或將出現在第二季、下半年回升。安聯投信台股團隊表示，整體而言，目前庫存修正周期已走了將近一半，後續觀察消費力道， 包括中國持續動態清零、聯準會快速升息及疫情後消費移轉等都將有所影響，短線可先觀察雙11及黑色星期五銷售狀況，來作為判斷庫存消化狀況。