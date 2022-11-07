北韓中央通信社（KCNA）報導指出，平壤當局今天表示將以「持久、堅決、壓倒性」的軍事作為，回應美國及南韓的聯合軍演。

法新社報導，北韓近幾週進行一連串的飛彈試射，其中包括5日發射4枚彈道飛彈，而時間點正值美國和南韓執行有史以來最大聯合空中軍演期間。

北韓中央通信社今早的報導稱，北韓人民軍總參謀部（KPA）發布聲明表示，他們「將繼續以持久、堅決、壓倒性的實際軍事作為，對敵方所有反北韓的戰爭演習做出回應」。

聲明提到，北韓最近的彈道飛彈試射行動，就是給美國與南韓上週聯合軍演的「明確回應」，並稱試射是「相對應的軍事行動」。

聲明中說：「敵方挑釁軍事行動愈頻繁，北韓人民軍總參謀部就會愈徹底且無情地反擊。」

法新社報導，數百架美國、南韓戰機參與上週這場「警戒風暴」（Vigilant Storm）聯合空中軍演，包括B-1B戰略轟炸機在內，是2017年12月後B-1B首度在朝鮮半島亮相。

南韓合同參謀本部（Joint Chiefs of Staff）表示，此舉顯示韓美「有能力且準備好堅定因應北韓所有的挑釁行為。」

平壤當局一向激烈反對美國與南韓的軍演，視這類行動是在為入侵北韓進行預演。

北韓近期一連串的試射行動包括一枚洲際彈道飛彈，還有一枚飛彈落在南韓領海附近。南韓總統尹錫悅（Yoon Suk-yeol）稱密集的試射行動「等同入侵領土」。