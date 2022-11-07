新北市永和一名「唐寶寶」（唐氏症患者）買炸物忘記帶40元，被老闆咆哮、報警，引發眾怒，永和警方今在臉書粉專公布從報案到事發現場處理的全部經過，指店家報案前有詢問唐氏症少年是否要改用行動支付付款，但他沒回應，所以才報警處理，而警方到場後，檢視少年手機並無網路訊號，隨即詢問家人電話號碼，並陪同少年等到父親來接他並付款，員警才離開。

「唐寶寶」的母親4日在臉書社團「我是永和人」發文，控訴孩子買炸物忘記帶錢被老闆大吼、報警處理，嚇得躲在旁邊全身發抖，永和分局今在臉書粉專「永和警好讚」留言還原事發經過，表示依現場處理員警陳述及報案紀錄所載，中正橋派出所員警在4日晚間7時2分左右接獲消費糾紛報案，7時10分趕到現場。

永和分局指出，報案的炸物店老闆稱餐點做好後，當事人未帶現金，他說可用電子支付，但當事人（唐寶寶）無回應，員警了解後詢問唐寶寶有沒有帶手機，他拿出手機後，員警看到手機並無網路訊號。

永和分局指出，員警詢問唐寶寶可聯繫的家人電話號碼後，通知其父親前來付款，員警也在現場陪同等待，約10分鐘唐寶寶父親就趕來付款，接走孩子。

永和分局表示，當天唐寶寶母親深夜11時到炸物店溝通，之後上網發文，炸物店老闆5日凌晨3時多曾到中正橋派出所詢問訴訟流程，想提告當事人母親及網友妨礙名譽，並向警方哭訴，覺得自己委屈，但截至目前未有報案記錄。