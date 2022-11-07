灰熊7日差點浪費下半場一度領先23分優勢，竟被巫師第3節打出瘋狂19比0猛攻追上，甚至末節還被超前，幸好莫蘭特、貝恩兩大主力末節及時找回手感，灰熊最後仍以103比97氣走巫師，沒讓巫師上演大逆轉，灰熊也以7勝3敗升上西區第2。

打完上半場，灰熊取得57比43領先，更在第3節擴大領先到23分，可是隨著當家中鋒亞當斯摔傷進入休息室治療，灰熊突然進攻完全當機，場上比數轉眼從55比76變成74比76，巫師打出19比0追上，甚至末節一開始又打出13比4超前。

眼見快要到手的勝利就快飛了，莫蘭特與貝恩兩人攜手展開反攻，幫助灰熊也打出一波12比2小高潮回應，加上亞當斯重新回到場上拚戰的激勵，灰熊攻守節奏重新回穩，莫蘭特與貝爾更在讀秒階段貢獻4罰3中，終於辛苦把這場勝利留下。

貝恩攻下全場最高28分，莫蘭特也拿23分、9籃板及6助攻，克拉克16分，亞當斯與阿達瑪各抓10籃板；巫師以蒙提莫里斯18分最高，其次是八村壘15分，庫茲馬與巴頓各有12分，但少了觸發聯盟健康協議的畢爾，巫師還是反撲無效。