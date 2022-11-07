《華爾街日報》周日引述知情人士報導，臉書（Facebook）母公司Meta Platforms Inc擬於本周展開大規模裁員，受到影響的員工可能多達數千人，據悉該社群媒體巨頭最快將在周三公布裁員計畫。

Meta拒絕對此報導發表評論。

Meta上個月發布財報時對今年底的節日旺季給出意外疲弱的預測，並就明年成本將大幅增加提出預警，這些利空消息使該公司股票市值狂瀉約670億美元，今年以來市值更已縮水逾5000億美元。

Meta現在面臨的阻力包括全球經濟增長放緩、來自抖音（TikTok ）的激烈競爭、蘋果變更隱私政策，以及投資人對其重金投資「元宇宙」（Metaverse）與該公司持續面臨監管威脅感到擔憂。

執行長祖克伯曾表示，他預期對「元宇宙」的投資大約需要10年才能取得成果。為了削減成本，祖克伯只得凍結招聘、關閉部分項目以及重組團隊。

今年6月，該社群媒體公司已經將招聘工程師的計畫大砍至少30%，當時祖克伯即告訴員工要為經濟衰退做準備。

由於利率升高、通膨高漲和能源危機導致全球經濟成長放緩，近幾個月來微軟、蘋果、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜、Lyft、推特、Snap、網飛（Netflix）、Spotify、Coinbase、Shopify等科技公司已相繼宣布凍結人事、裁員或瘦身減支等計畫。