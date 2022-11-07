演藝圈時常傳出爆料事件，藝人分享自己的過往經驗，網路上的吃瓜民眾紛紛猜測是哪個對象時，往往造成該對象的困擾。知名藝人利菁近日在臉書上「好心幫了人被反咬一口」，感嘆綜藝圈出現「碰瓷文化」，雖然沒有直接點名，仍隔空喊話「我還是想為你保留顏面，自己認錯吧！」，引起廣大網友熱議。

利菁認為台灣綜藝圈有「碰瓷文化」，質疑到底是爆料者的品德問題，還是製作單位加油添火，她在文中寫道：「老娘行得正，而且證據充足，做錯事還想「碰瓷」，不可取，但是我還是想為你保留顏面，自己認錯吧！我不想讓你母親傷心，畢竟我是軟心天后。」

網友紛紛詢問事情的原由，利菁回答：「好心幫了人被反咬一口」，眾人留言「 誰欺負妳？我幫妳出氣」、「菁姐真的是宅心仁厚」、「放心！我們相信妳」、「人美心也美的菁姐不要在意那些傷害妳的人」。其中有人敲碗開新節目、開YouTube頻道，利菁鬆口「準備中」、「快了 快了。嘻嘻」，讓粉絲相當期待。

近日爆紅的爆料事件就是藝人嘻小瓜在《同學來了》分享過去幫「台灣超大牌歌手」排舞過程，舞蹈動作不斷被嫌棄，最後被換掉，從此以後不敢幫對方編舞，嘻小瓜無奈地表示，「我在路邊哭兩個小時，我人生第一次遇這樣子…我還把那個影片給很多藝人看，問他們真的很難看嗎？他們說沒有，是她不會跳。」眾人紛紛點名「天后級的歌手」如楊丞琳、蔡依林等人，以及嘻小瓜曾參加利菁主持的《麻辣天后宮》，都輪番被點名。